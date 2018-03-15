Дональд Трамп назначил директором Национального экономического совета популярного телеведущего и аналитика Ларри Кадлоу.

Об этом сообщает Time.

Как рассказал Кадлоу, Дональд Трамп предложил ему должность в ходе телефонного разговора. Ранее предполагалось, что должность может занять бывший финансовый директор Microsoft Крисс Лидделл.

Ларри Кадлоу ведет популярные шоу на BBC и CNBC, в частности экономическую программу Kudlow Report. Также он является автором ряда авторитетных американских газет - Wall Street Journal и Washington Times.

Кадлоу поддерживал кандидатуру Трампа на выборах.

Фото: google.com.ua

Напомним, что ранее президент Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепа.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп решил отстранить от должности еще одного чиновника США: после увольнения своего госсекретаря Рекса Тиллерсона должности может лишиться министр по делам ветеранов США Дэвид Шулкин.