В районе островов Ки-Уэст во Флориде упал истребитель США.

Об этом сообщают CBS News.

По данным военных, оба члена экипажа, находившихся на борту истребителя ВМС США F/A-18, погибли. Ранее сообщалось, что экипаж катапультировался.

F/A-18 выполнял тренировочный полет. Самолет загорелся в воздухе и упал в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. СМИ не исключают, что у истребителя отказал один из двигателей.

Проводится расследование.

Напомним, что у украинского истребителя на учениях во время посадки отказало шасси, но пилот сумел его посадить.

Как сообщала "Страна", 26 февраля, в Турции в районе Измира потерпел крушение военный тренировочный реактивный самолет. Погибли двое пилотов.