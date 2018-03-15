Премьер-министр Словении Мирослав Церар, который занимал пост с 2014 года, подает в отставку из-за неудачи проекта по финансированию железной дороги и забастовок.

Об этом сообщает Reuters.

Объясняя свое решение, премьер-министр сказал, что проект железной дороги потерпел новый удар от тех, кто хочет остановить развитие Словении.

"Я не хочу быть частью такой истории страны", - сказал Церар.

Верховный суд Словении 14 марта отменил результаты референдума 2017 года, вводящий проект по финансированию железной дороги Копер-Дивача стоимостью 1 млрд евро в действие.

Причиной также послужили забастовки учителей и госслужащих, которые требуют повысить зарплаты. Премьер-министр назвал требования все менее и менее осуществимыми и такими, которые наносят ущерб государству.

Глава правительства Словении отметил, что будет занимать пост до формирования нового правительства. Пока неизвестно, приведет ли отставка Церара к досрочным выборам.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2018 года 22 из 28 стран – членов ЕС имеют законодательно установленный размер минимальной зарплаты, только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не придерживаются такой практики.

Как сообщала "Страна", в Словении украинец на грузовике полном нелегалов устроил гонки с полицией.