В четверг, 15 марта, на большей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе обещают небольшой дождь. Без осадков в Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях. Днем +4...+8. В Ужгороде до +10...+12.

На севере снег с дождем. Днем +5...+7.

В центре также снег с дождем. Дневная температура +4...+7.

На востоке сегодня мокрый снег, кроме Запорожья, где обещают переменную облачность без осадков. Днем +5...+7. В Запорожье до +8...+10.

На юге переменная облачность без осадков. Днем +9....+12.

В Киеве снег с дождем. Днем +3...+5.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды на неделю в Киеве с 12 по 19 марта.

Как сообщала "Страна", из-за погоды около четырех тысяч абонентов в Луганской области внезапно остались без света.