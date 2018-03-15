В среду, 15 марта "Барселона" на своем поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила "Челси" - 3:0.

Забивали Лионель Месси (3-я, 63-я минуты) и Усман Дембеле (20), передает ТАСС.

Второй гол Месси в матче стал для него 100-м в Лиге чемпионов. Он стал вторым в истории турнира, достигшим данной отметки, после португальского форварда испанского "Реала" Криштиану Роналду, в активе которого 117 забитых мячей. Чтобы забить 100 голов, Месси потребовалось 123 игры, Роналду - 137.

Первый гол аргентинского нападающего в матче стал самым быстрым в его карьере. Месси отличился через 2 минуты 8 секунд после стартового свистка.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, "Барселона" стала последним участником четвертьфинала Лиги чемпионов.

В параллельном матче немецкая "Бавария" со счетом 3:1 одержала победу над турецким "Бешикташем" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Стамбуле на стадионе "Водафон Парк".

В составе гостей забитыми мячами отметились Тьяго Алькантара (18-я минута), Сандро Вагнер (84), на 46-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Гекхан Генюл. У "Бешикташа" отличился Вагнер Лав (59).

Первый матч в Германии завершился победой немецкой команды со счетом 5:0.

Ранее путевку в следующую стадию турнира оформили английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", итальянские "Ювентус" и "Рома", испанские "Реал" и "Севилья".

Четвертьфинальные пары определятся в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу.

Как сообщала "Страна", футбольная ассоциация Англии отказалась бойкотировать Чемпионат мира в России. Британские футбольные функционеры напоминают, что чемпионат мира не является политическим событием.

Отметим, что бойкот ЧМ-2018 также не поддержал немецкий футбольный союз.