Вечером среды, 14 марта на пересечении улиц Новоконстантиновской, Межигорской и Заводской в Киеве произошло ДТП. Пострадала беременная девушка-водитель Hyundai. Ее госпитализировали, передает Киев Оперативный.

По предварительным данным, ехавший со стороны улицы Электриков в сторону проспекта Степана Бандеры Hyundai столкнулся с Mercedes, которые направлялся в сторону Подола по Новоконстантиновской.

ДТП произошло на перекрёстке из-за того, что кто-то из его участников поехал на запрещённый сигнал светофора. Виновника аварии устанавливают правоохранители.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", появилось видео с места ДТП в Черновицкой области, где в страшном столкновении с грузовиком погибли 4 женщины. По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась совершить разворот из правого ряда.

Отметим, что в Киеве водитель потушил загоревшийся на ходу троллейбус.