В Польше задержаны трое украинцев по делу об изнасиловании 18-летней девушки. Их обвиняют в том, что не заступились за пострадавшую. Непосредственно в изнасиловании обвиняются поляки.

Об этом передает "Польское радио" со ссылкой на окружную прокуратуру в Легнице.

За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они не помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения.

Задержанным украинцам запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши. Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, были поляк и трое украинцев.

Издание пишет, что групповое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в Беджиховой под г. Польковице в Нижней Силезии.

Как сообщала "Страна", в Польше вызвали полицию из-за приветствия "Слава Украине". Это произошло во время поминальных мероприятий с участием украинской делегации в селе Сагрынь. Ее посетили посол Украины в Польше Андрей Дещица, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Отметим, что СБУ депортировала польского студента, который сжег герб Украины в камине.

Напомним, что польский работодатель выбросил на улицу украинку с инсультом.