Профильный комитет Верховной Рады принял решение, сужающее действие "поправок Лозового" - новой редакции Уголовно-процессуального кодекса. Он вступает в силу 15 марта.

Об этом сообщил нардеп Мустафа Найем.

"Несколько часов назад профильный комитет парламента пришел к компромиссному решению, которое частично может исправить ситуацию. Если коротко, было решено ограничить действие вышеуказанных правок статьями 190 и 191, а также разделами VII, XVII, XVIII специальной части Уголовного кодекса Украины - преступления в сфере хозяйственной и служебной деятельности, а также против правосудия", - рассказал он.

В то же время нардеп отметил, что это решение не идеальное.

"Откровенно говоря, это нехорошее решение. Но другого сейчас нет, поскольку полную отмену этих правок не поддержит как минимум две парламентские фракции - БПП и Радикальная партия. И теперь я уже уверен, что эти правки сознательно были внесены и затем сфальсифицированы с целью препятствования расследованию экономических, служебных и коррупционных преступлений", - считает Найем.

Он добавил, что 15 марта парламент попытается решить эту ситуацию. А сразу после принятия закона Найем заявил, что будет инициировать изменения, чтобы отменить "правки Лозового" для всех разделов и статей Уголовного кодекса.

13 марта 2018 Верховная Рада отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта 7547, который может отменить скандальные поправки нардепа Андрея Лозового в Уголовном процессуальном кодексе.

Поправки Лозового уменьшают сроки следствия с годов до месяцев.

Кроме того, в новом УПК есть другие изменения, которые по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз.

В тоже время, сторонники этих правок отмечают, что они позволят поставить преграду беспределу правоохранительных органов в плане фабрикации уголовных дел.

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Мы разбирались, что случится с покойниками в Украине после 15 марта. Вступление в силу новых поправок в УПК может сильно усложнить процесс похорон. Но не для всех.

Напомним, что с 15 марта местные суды могут оказаться заблокированы из-за "поправок Лозового".