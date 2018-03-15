Финальная серия сезона 2017/18 Украинской хоккейной лиги пройдет до четырех побед одной из команд. В финале сойдутся действующие чемпион и вице-чемпион УХЛ - "Донбасс" и "Кременчуг". Первый матч назначен на 18 марта.

Преимущество своей площадки в финальной серии будет у победителя регулярного чемпионата - "Донбасса", который будет принимать первый, второй и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи серии, сообщает пресс-служба УХЛ.

Матчи 18 и 20 марта состоятся в Дружковке, 23 и 25 марта - в Кременчуге. В случае необходимости пятый матч состоится 28 марта в Дружковке, шестой матч - 31 марта в Кременчуге, седьмой матч - 3 апреля в Дружковке.

Все матчи будут показаны в прямом эфире телеканал XSPORT. Время начала матчей:

18 марта - 17:00

20 марта - 18:45

23 марта - 18:45

25 марта - 16:30

28 марта - 18:45* (дополнительный матч, по необходимости)

31 марта - 16:30* (дополнительный матч, по необходимости)

3 апреля - 18:45* (дополнительный матч, по необходимости)

Как сообщала "Страна", действующий чемпион Украины по хоккею первым вышел в финал плей-офф УХЛ. Третий матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ) завершился победой "Донбасса" над "Динамо".

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