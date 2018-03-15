В областной клинической больнице имени Мечникова (Днепр) от полученного тяжелого ранения в АТО умер боец 3-й роты 1-го батальона полка "Азов" Нацгвардии Марк Гудзовский. Его позывной был "Упрямый".

Об этом сообщает издание "Днепр".

В больнице боец находился с 12 марта. Туда его доставили после тяжелого пулевого ранения в голову от снайпера, которое он получил при выполнении боевого задания вблизи поселка Водяное.

Его смогли эвакуировать вертолетом в отделение политравмы больницы Мечникова только через два дня после ранения, поэтому прогнозы врачей были неутешительны. Пуля вошла в лоб и вышла через затылок, сильно повредив череп и мозг. Два дня врачи боролись за его жизнь, однако не сумели спасти.

20-летний днепрянин Марк Гудзовский, по данным журналиста, получил ранение на том же месте вскоре после гибели 9 марта другого снайпера "Азова" – Юрия Луговского (позывной "Баррета").

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