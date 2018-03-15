В среду, в Кременчуге определился второй финалист серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею. В третьем матче полуфинальной серии ХК "Кременчук" одолел "Белый Барс".

Благодаря победе со счётом 5:4 ОТ - они вышли в финал. Соперником "Кременчука" станет действующий чемпион страны – "Донбасс", сообщает пресс-служба УХЛ.

Поединок команды начали на скоростях, опасно атакуя ворота противника, очевидно, сделав ставку на быстрый гол. С этой ставкой наставник белоцерковцев не прогадал – уже на третьей минуте периода Никита Лесников, благодаря пасу Владислава Куцевича, открыл счёт в матче. Закрепила свой успех команда Константина Буценко уже спустя пять минут, когда Кирилл Бондаренко смог воспользоваться численным преимуществом "барсов" и пробить Виталия Власенко.

Отыграться кременчужанам получилось в этом же периоде – Всеволод Толстушко реализовал первое большинство для "Кременчука", однако, минимальным разрыв в счёте продержался ровно 20 секунд – сразу после прострела 43-го номера "горожан", Максим Разумов реализовал свой индивидуальный проход, сделав цифры на табло 1:3 в пользу гостей.

Вторую двадцатиминутку хозяева начали с молниеносной шайбы Дмитрия Чернышенко, что показало качественную работу над ошибками кременчужан во время первого перерыва. Но недолго на улице "горожан" был праздник – ненужное удаление сыграло на руку "барсам", и Кирилл Бондаренко сделал дубль, тем самым вновь увеличив разрыв между командами до двух шайб.

На старте заключительного периода команда Александра Савицкого сделала огромный и отчасти героический рывок к победе – благодаря точным броскам Сергея Алексаняна-Петровича и Тимура Гриценко "Кременчук" сравнял счёт в поединке, и команды стали играть фактически до первой заброшенной шайбы.

Правда, до конца основного времени ни один из клубов так и не смог выйти вперёд, а значит зрителей ждал второй овертайм в трёх матчах плей-офф между командами.

Начав дополнительный период в большинстве, "Кременчук" прощупал почву у чужих ворот, и как только составы команд стали равными, забросил победную шайбу – Дмитрий Чернышенко подставил клюшку под прострел Антона Бойкова, и вывел свою команду в финал второго этапа чемпионата.

Таким образом, хоккеисты "Белого Барса" заканчивают выступления в этом сезоне, а "Кременчук" второй год подряд выходит в финал плей-офф УХЛ, в котором уже через три дня сразится с действующем чемпионом Украины "Донбассом"

"Кременчук" – "Белый Барс" 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Лесников (Куцевич, Даниленко), 02:14. 0:2 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко - больш.), 06:44. 1:2 Толстушко (Бойков, Карпенко - больш.), 16:52. 1:3 Разумов (Грицюк, Табашник), 17:59. 2:3 Чернышенко (Толстушко - больш.), 20:10. 2:4 Бондаренко (Тимченко, Герцик), 22:07. 3:4 Алексанян-Петрович (Т. Гриценко, Грицких), 42:06. 4:4 Т. Гриценко (Кривошапкин), 44:42. 5:4Чернышенко (Бойков, Костюк), 60:41.

"Кременчук": Власенко; Толстушко - Козачук, Наливайко - Грицких, Савицкий - Горлушко, Бойков - Карпенко - Чернышенко, Рубан - Костюк - Алексанян-Петрович, Полищук - Чорный - Т. Гриценко, Ефимочкин.

"Белый Барс": Люльчук (Качула – с 44:42); Логач - Герцик, Васильев - Ядловский, Табашник - Грицюк, Савченко; Бондаренко - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Лесников, Панов - Разумов - Печерских, Козиенко - Дурдыев - Гуменюк.

В прошлом сезоне в финале чемпионата также встретились "Донбасс" и ХК "Кременчук". Тогда победу праздновали дончане, одолев соперника со счётом 4:2 в серии.

Как сообщала "Страна", "Донбасс" с победы стартовал в плей-офф УХЛ. Заключительный отрезок встречи команды начали так, словно не было никакого перерыва.

Напомним, что в Киеве показали болельщикам главный трофей чемпионата Украины по хоккею.