В Словакии разразился политический кризис после убийства журналиста, который расследовал влияние итальянской мафии на словацкое правительство. Премьер-министр Роберт Фицо подал прошение об отставке, сообщает DW.

Если словацкий президент Андрей Киска примет это прошение, Фиска готов оставить свой пост уже 15 марта. Об этом сам премьер сообщил вечером в среду, 14 марта, в Братиславе.

Двумя днями ранее в отставку подал министр внутренних дел Словакии и заместитель премьер-министра Роберт Калиняк. Правительственная коалиция, в которую входят три партии, оказалась под угрозой развала.

Журналист Ян Куцияк и его невеста были застрелены в своем доме в конце февраля. Перед убийством Куцияк расследовал влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии.

В частности, журналист обвинял приближенных премьер-министра Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые в свою очередь были связаны с мафией.

Два помощника премьера Фицо, чьи имена фигурировали в журналистском расследовании, покинули свои посты. В отставку подал и министр культуры Марек Мадарич, ведомство которого формально курирует журналистов в стране.

В пятницу, 9 марта, в Братиславе, а также еще в 50 городах и крупных населенных пунктах страны прошли многотысячные митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления в Словакии досрочных парламентских выборов. Только в Братиславе в акциях протеста приняли участие более 40 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", по делу об убийстве журналиста в Словакии повторно задержали итальянского бизнесмена. Италия просит его выдачи в связи с преступлениями в сфере оборота наркотиков.

Напомним, что в Словакии выбрали дату голосования за вотум недоверия правительству после убийства журналиста.