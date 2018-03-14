Народный депутат Надежда Савченко прилетела в аэропорт Борисполь рейсом Мюнхен – Киев. В аэропорту ее встречала сестра Вера.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Фото: Аркадий Манн, Изым Каумбаев/Страна.ua

На просьбу прокомментировать заявления одного из представителей "Народного фронта" Андрея Тетерука, что она якобы сбежала в Россию, Савченко ответила: "Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел, и вам все станет понятно".

"Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет..." – сказала Надежда.

Все фото: Аркадий Манн, Изым Каумбаев/Страна.ua

Савченко уже анонсировала в Facebook брифинг 15 марта по адресу киевского управления Службы безопасности Украины Аскольдов переулок, 3а. в 10:30.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко пригрозил: если Савченко не явится на допрос в СБУ 15 марта, ГПУ внесет в Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.

При этом Луценко заявил, что, по его информации, Савченко находилась в Испании.

Однако сестра парламентария Вера Савченко, комментируя эту информацию, иронично сообщила "Стране": "Почему в Барселоне? Почему не в Москве?"