Ускоренное принятие Украины в НАТО в качестве ответа на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии было бы неверным шагом, поскольку это почти наверняка гарантировало бы войну блока с Россией.

Об этом заявил отставной британский генерал Ричард Ширрефф в интервью изданию DW.

"Я не думаю, что это (ускоренное сближение НАТО с Украиной - Прим.Ред.) - хорошая идея", - заявил Ширрефф.

По его мнению, обещание Украине членства в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, не имея убедительных возможностей подкрепить его, была ошибкой.

"Страны НАТО находятся в хорошем положении для поддержки Украины, и нам стоит это делать. Лично я считаю, что это лучше всего делать на двусторонней основе, так как предоставление неоспоримых гарантий Украине почти наверняка гарантирует войну НАТО с Россией ", - сказал генерал.

НАТО должно признать, что это - оборонный альянс, отметил Ширрефф, и его задача - защита территории стран-членов.

"Это не означает, что мы должны предоставить право вето господину Путину или кому бы то ни было о том, кто может стать членом НАТО. Но НАТО должно быть реалистом в стратегическом плане. Было правильным шагом принять страны Балтии и бывшего Варшавского договора. Но принятие Украины в НАТО не было бы прагматичным решением", - добавил он.

Как сообщала "Страна", Совет НАТО призвал Россию рассекретить программу "Новичок". Также Совет НАТО предложил Великобритании помощь в расследовании и призвал Россию ответить на вопросы британских властей.

Отметим, что в деле отравления экс-ГРУшника Скрипаля увидели украинский след.