Объем перечислений домой из Польши украинских рабочих вырос в 2017 году почти в полтора раза. Как сообщает Европейская Правда, об этом во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша) заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцький.

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывает, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд гривен",- отметил дипломат.

"Конечно, это никакая не благотворительность – это деньги, заработанные этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги",- добавил дипломат.

Как сообщала "Страна", в Польше в жутком ДТП погибли двое украинских заробитчан.

Мы писали, что в Польше открыли инфолинию для украинских заробитчан.

Ранее Bloomberg писали, что Украина теряет рабочие руки из-за потока заробитчан в Польшу.