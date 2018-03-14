Угрожавшим сегодня взорвать офис игрушечной бомбой в Киеве, оказался киевский пенсионер.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что 59-летний мужчина по имени Александр Владимирович пошел в офис "Киевэнерго" для "решения насущных вопросов". Затем между ним и сотрудниками компании произошла ссора.

"Сотрудник попросил мужчину выйти. Когда тот не захотел - позвал охрану, а охрана, в свою очередь, вызвала полицию. Когда пришел охранник и мужчина понял, что обычными методами он ничего не добьется - достал с сумки предмет, который похож на бомбу (муляж) и добавил "у вас есть ровно 30 секунд на эвакуацию", - отмечается в сообщении.

В это время прибыл наряд патрульной полиции и силой вывел Александра Владимировича.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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