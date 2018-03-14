Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" намерены провести встречу для обсуждения ситуации с расторжением действующих контрактов на поставку и транзит газа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Стороны встретятся до конца марта.

Согласно сообщению, на данной встрече "Нафтогаз" проинформирует "Газпром", что не согласен разорвать контракты. Стороны также обсудят предложение "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа.

"Газпром" намерен расторгнуть контракты с "Нафтогазом" во избежание будущих штрафов из-за невыполнения обязательств по объемам транзита газа.

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