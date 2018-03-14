В Черновицкой области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

Около 10 часов утра 14 марта на трассе в селе Новый Киселев Кицманского района произошло столкновение грузового автомобиля "МАН" и легкового Hyundai Elantra.

По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась совершить разворот из правого ряда.

Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду.

Видео: Youtube.com/Поліція Чернівецької області

Как сообщала "Страна", ранее в Черновицкой области злоумышленники обстреляли автомобиль и убили односельчанина.

Мы писали, что в Черновицкой области на ралли погиб одесский автогонщик.

Ранее в Черновицкой области нашли застреленного в висок солдата ВСУ.