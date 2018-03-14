Группа инженеров из университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) провела успешный эксперимент по перехвату пользовательских данных с помощью аудиоразъемов зараженного вирусом компьютера.

О новом методе сообщило издание Bleeping Computer, передает ЛентаРу.

Способ проведения атаки, названный специалистами MOSQUITO, предполагает заражение компьютера специальным вирусом, который производит реверсию выходных аудиоразъемов.

Инфицированная машина по сути превращает динамики и наушники одновременно и в передатчики звуковой информации, и в некое подобие микрофонов.

Вредоносное программное обеспечение способно преобразовывать локальные сохраненные на компьютере файлы в аудиосигналы и передавать их злоумышленникам. Принимающая машина, используя тот же вирус, принимает информацию через динамик или наушник, а затем преобразует его обратно в файл.

В проведенном эксперименте участвовал массив двоичных данных, который передавался на расстоянии от одного до девяти метров. Скорость обмена достигала 1800 бит в секунду. При этом шум окружающей среды, звучащая человеческая речь или музыка не внесли существенных помех в зловредные действия вируса.

По данным исследователей, скорость передачи информации резко падает, когда динамики двух компьютеров не обращены друг к другу или при обмене данными изменяется звуковая частота.

Исследователи объясняют это изначальной оптимизацией аудиосигналов компьютера под слух человека, а не под машинное восприятие.

Эксперты отмечают, что вряд ли подобные проблемы для злоумышленников станут критичными. Каким образом можно избежать подобной атаки, пока неизвестно.

Как сообщала "Страна", украинские кибермошенники "обчистили" мировой сервис логистики DHL на 1,5 млн евро. С 2013 по 2016 год хакеры приобретали цифровые пакетные марки (DHL lables), которые затем перепродавали с существенными скидками.

Отметим, что хакер обнаружил в Windows критическую ошибку, которая вызывает синий экран смерти. Эксперт выяснил, что под угрозой вторжения хакеров оказались все компьютеры, планшеты и смартфоны, на которых установлена операционная система Windows 8.1 и серверной модификации Windows Server 2012 R2.