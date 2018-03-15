Администрация YouTube намерена сократить время просмотра видеоконтента своими модераторами до 4 часов в сутки. Об этом рассказала вице-президент YouTube Сьюзен Войжитски, передает the verge.

Новость была анонсирована на проходящем в Остине мероприятии, посвященном проблеме пользовательского контента.

"Это настоящая проблема, и я сама потратила множество времени на просмотр этого контента в прошлом году. Это очень сложно", - сказала она.

Войжитски пояснила, что ограничение для модераторов связано с заботой об их психическом здоровье.

Федеральные законы требует от IT-компаний двухступенчатую модерацию всего контента, которая сочетается с автоматическими алгоритмами контроля и просмотра видео самими людьми. С недавних пор YouTube использует систему Content ID, которая отслеживает нарушения авторских прав, однако все ролики с насилием и убийствами просматривают люди. Издание отмечает, что чаще всего в качестве модераторов YouTube нанимает сотрудников, которые не имеют пособий по психическому здоровью.

За последний год компания попала под шквал критики из-за фейковых видео, теорий заговора и видеороликов религиозной ненависти, которые не модерируются платформой.

В конце ноября 2017 несколько десятков крупных и средних мировых компаний отказались от рекламы из-за комментариев педофилов.

Расследование, проведенное Times, показало, что модераторы YouTube не занимаются проверкой комментариев, а вместо этого полагаются на специальные программные алгоритмы, неправительственные структуры и полицию.

Как сообщала "Страна", Facebook тестирует новую функцию распознавания лиц, которая поможет искать фейки и воров. Если кто-то загрузит фото с пользователем, то он получит уведомление. Можно также отклонить отметку на фото, если автор её устанавливал, или попросить его удалить изображение.

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