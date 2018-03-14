В Киеве служба внутренней безопасности полиции с сотрудниками СБУ задержала полицейского. который употреблял и перепродавал психотропные вещества.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время проверки установили, что 20-летний рядовой полиции, работавший в системе менее года, занимается сбытом психотропного вещества.

По данному факту прокуратурой Киева было начато уголовное производство по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

СБУ совместно с сотрудниками Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задокументировало закупку разоблаченным полицейским амфетамина на сумму 2 тысячи гривен. Получив порошок, наркоделец сам "принял" дозу, а потом продал клиенту почти 7 граммов. 1 грамм "дури" обходился покупателю в 400 гривен.

Оперативники взяли злоумышленника с поличным сразу после сбыта им очередной партии психотропного вещества. Вместе с ним попал в наручники и 20-летний житель Киева, который поставлял силовику запрещенный товар.

По месту жительства обоих задержанных в порядке ст.208 УПК Украины проведены санкционированные обыски и обнаружены денежные средства, полученные от криминального бизнеса, амфетамин, а также весы для порошка.

Вместе с тем установлено, что изобличенный в преступной деятельности полицейский лично употребляет психотропное вещество последние два года.

Сейчас продолжаются мероприятия по объявлению фигурантам преступления подозрения и избрания им меры пресечения. Санкция ч.2 ст.307 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 с конфискацией имущества.

Фото: npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что полиция поймала оперативника отдела по борьбе с наркотиками, который сам организовал торговлю наркотиками.

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