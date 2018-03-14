Опубликовано видео ДТП на Южном мосту в Киеве, где тягач DAF отбросил Toyota в отбойник
Примерно в 15:30, на Южному мосту (в сторону Дружбы Народов) произошло ДТП: седельный тягач DAF ) с прицепом столкнулся с Toyota Rav4.
По словам водителя большегруза, его подрезал какой-то неизвестный легковой автомобиль, он резко вывернул руль и ударил Toyota. Последнего от удара отбросило в левый отбойник. Удар был такой силы (или отбойник такого качества), что пробило отбойник.
Увы, без пострадавших не обошлось. Ими оказались водитель и два пассажира Toyota.
На месте сейчас работают медики скорой и патрульные полицейские. Ожидают СОГ по ДТП.
Для проезда в сторону центра сейчас открыта лишь одна полоса, движение затруднено.
Видео:
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