Примерно в 15:30, на Южному мосту (в сторону Дружбы Народов) произошло ДТП: седельный тягач DAF ) с прицепом столкнулся с Toyota Rav4.

По словам водителя большегруза, его подрезал какой-то неизвестный легковой автомобиль, он резко вывернул руль и ударил Toyota. Последнего от удара отбросило в левый отбойник. Удар был такой силы (или отбойник такого качества), что пробило отбойник.

Увы, без пострадавших не обошлось. Ими оказались водитель и два пассажира Toyota.

На месте сейчас работают медики скорой и патрульные полицейские. Ожидают СОГ по ДТП.

Для проезда в сторону центра сейчас открыта лишь одна полоса, движение затруднено.

Видео:

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