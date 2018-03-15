Сотрудники полиции Закарпатья начали расследование избиения активиста, который ранее подал в суд иск с целью запретить проведения националистического марша в Ужгороде 17 марта.

Данацко ранее обратился в суд с целью запретить "Карпатской сечи" проводить марш. Его избили в тот же день, что и еще одного активиста, передает УНИАН.

Факт избиения подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Как сообщили в полиции - 13 марта, в 14.30 к ним с заявлением обратился известный закарпатский активист, который назвался и журналистом. Он сообщил, что трое неизвестных в балаклавах напали на него в центре Ужгорода и избили.

"Данную ситуацию полиция расследует, избитого направили на медэкспертизу. Предварительно квалифицировали этот факт как хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)", - уточнили в отделе коммуникации.

В полиции пока не называют фамилий, но по данным средств массовой информации, избитый активист - Иван Данацко, участник многих акций протеста в Закарпатской области. Он сообщил об избиении тремя неизвестными на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/ivan.danacko

В тот же день трое неизвестных в балаклавах избили еще одного активиста – Ивана Дюлюя. Это случилось около 15.00 в центре Ужгорода на Киевской набережной. Об этом в Facebook сообщил представитель молодежной организации "ФРИ" Максим Кицюк.

Фото: facebook.com/kytsyuk

По его словам, в последнее время Дюлюй только поддерживает инициативы активистов.

Как сообщала "Страна", за неделю на Закарпатье зафиксировали 141 новый случай кори. Всего с начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 1279 случаев кори, в том числе 1007 среди детей до 17 лет.

Напомним, что в 2017 году в Ужгороде правые радикалы вышли на марш "черной колонной против либерализма".