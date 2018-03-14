Кабинет министров Украины изменил перечень мероприятий по охране труда
Правительство усовершенствовало механизм финансирования мероприятий по охране труда работодателем и ведения учета расходов на охрану труда в системе бухгалтерского, налогового и внутрихозяйственного (управленческого) учета.
Указанные изменения утверждены постановлением Кабмина от 28 февраля 2018 года № 134, которое вступило в силу 13 марта.
Перечень мероприятий и средств по охране труда приведен в соответствие с действующим законодательством. В частности, в перечень таких мероприятий входит:
- обеспечение работников специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, установленными законодательством об охране труда и коллективным договором или соглашением;
- обеспечение работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами, а также газированной соленой водой в соответствии с КЗоТ, Законом "Об охране труда" и коллективным договором или соглашением;
- проведение предварительного (при приеме на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе, ежегодного обязательного медицинского осмотра лиц в возрасте до 21 года.
Кроме того, установлено, что расходы на охрану труда формируются с учетом требований национальных П(С)БУ или МСФО, а также других нормативно-правовых актов по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности. Объем и источники финансирования расходов на охрану труда определяются в коллективном договоре или соглашении.
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