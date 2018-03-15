Информация генерального прокурора Украины Юрия Луценко о следственных действиях в отношении Севериона Дангадзе, соратника экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, свидетельствует о полной ее необъективности и недостоверности.

Об этом "Стране" сообщил защитник Дангадзе, партнер адвокатской компании "Катеринчук, Моор и партнеры" адвокат Роман Кругляк.

"Так 5 марта, в присутствии сотрудников СБУ, понятых, адвокатов, проводилось опознание, в котором, участвовал Северион Дангадзе. Луценко забыл упомянуть о том, что статистами для "объективности" процедуры опознания были подобраны люди с явными отличиями во внешности от Дангадзе, а именно славянской внешностью, с различием в цвете волос, которые были заметно ниже ростом подозреваемого, одетые в джинсы и свитера. Фактически, только таким подбором статистов, процесс дознания был нарушен, - отмечает Кругляк.

По его словам, генпрокурор "забыл упомянуть" о том, что только один из троих "свидетелей" с сомнениями опознал Дангадзе и заявил, что видел его в палаточном городке около Верховного Совета и, якобы слышал, призывы к штурму Верховного Совета. Остальные два свидетеля "опознали" Дангадзе по чертам внешности: а именно высокому росту, худому телосложению и наличию волосяного покрова рук. Никто из свидетелей не говорил о том, что действительно получал от Дангадзе деньги на проведение протестных акций, подчеркивает адвокат.

"Луценко также не упомянул о том, что 6 марта, без участия адвокатов Дангадзе, вместо которых СБУ пригласила безоплатного защитника, четвертый "свидетель" вообще не опознал Дангадзе. А вот большим вопросом остается то, откуда же Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины взял информацию о том, что "свидетили получили деньги от Дангадзе на поведение акций протест" и действительно ли они являются "соратниками Севериона", - рассказал Роман Кругляк.

Защитник полагает, что любой человек с высшим юридическим образованием понимает, что эта информация должна быть зафиксирована в официальных протоколах следственных действий. В остальных случаях, по его словам, такого рода неподтвержденная информация может быть расценена как клевета или попытка давления на следствие или попытка оправдать себя в глазах общества, а возможно и перед официальными органами Королевства Нидерландов.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГПУ объяснили, почему приостановили расследование дела Михаила Саакашвили.

Также в Киеве началось рассмотрение апелляции по делу Севериона Дангадзе.





