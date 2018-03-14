Министерство иностранных дел Украины поддерживает мнение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высокой вероятности причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин, его цитирует пресс-служба МИД.

"Последние события, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании, вызывают большую тревогу. Учитывая данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер-министра Великобритании, что это, скорее всего, дело рук Кремля", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечено, что правительство Украины следит за ситуацией, Павел Климкин заверил британские власти в поддержке и готовности присоединиться в обеспечении решительной реакции мирового сообщества.

"Похоже, что это, действительно, тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится следующим летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия", - сказал Климкин.

Также глава МИД призвал бойкотировать Чемпионат мира по футболу.

"Правительство Украины внимательно следит за ситуацией, мы обсуждаем ее с высшими правительственными чиновниками Великобритании. Соответственно я заверил британских друзей в нашей полной поддержке и готовности присоединиться к ним в обеспечении самой решительной реакции мирового сообщества, преданного нормам международного права. Кремль не уважает международных границ и права, нет таких пределов, которые бы он не переступил, если считает, что это сойдет ему с рук", - добавил он.

Как сообщала "Страна", Лондон вышлет 23 российских дипломата и остановит все контакты с Кремлем. Премьеру напомнили, что Россия поставляет в Британию оружейный уран. Она сказала, что будут решать эту проблему.

Отметим, что в Госдуме заявили, что Британия могла подстроить отравление Скрипаля перед выборами 18 марта.