Госгеонедра внедряет электронную систему по продаже специальных разрешений на пользование недрами. На сегодня уже доработан проект по организации проведения электронных аукционов.

Для участия в торгах претендентам необходимо будет зарегистрироваться на сайте ведомства и внести денежный залог. Система будет работать в режиме реального времени для неограниченного круга лиц. Таким образом, будет обеспечен сбор, визуализация и хранение информации об объектах, проводиться авторизация участников, предоставление и сравнение их ценовых предложений.

Руководитель Госгеонедр Олег Кирилюк отметил, что новая система онлайн-аукционов позволит качественно и оперативно обслуживать потенциальных недропользователей, которые обратятся в ведомство за получением специального разрешения. Реализация пилотного проекта позволит сократить визиты в службу к одному разу - только за получением специального разрешения.

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