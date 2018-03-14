Одиннадцать миллионов двести тысяч гривен, выделенных Украине в рамках Киотского протокола, по версии следствия, были присвоены бывшим топ-менеджером ГП "Госэкоинвест" и руководителями двух коммерческих структур.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции.

"Сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма причиненных убытков составляет свыше 11,2 миллиона гривен", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в течение 2012-2014 годов должностными лицами государственного предприятия проводились тендерные процедуры относительно проведения работ по утеплению объектов социальной сферы на территории Украины в рамках средств, выделенных Украине по Киотскому протоколу. В дальнейшем с рядом коммерческих структур были заключены соответствующие договоры.

После выполнения необходимых работ должностные лица ГП "Госэкоинвест" и руководители обществ подписали соглашение о завершении проектов и проведении всех расчетов.

Следователи ГПУ и оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что сведения об объеме и стоимости выполненных работ не соответствуют фактическим данным.

"Путем внесения недостоверной информации и подделки документов злоумышленники завладели средствами государственного бюджета, которые были выделены нашей стране в рамках Киотского протокола", - говорится в сообщении.

Бывшему руководителю ГП "Госэкоинвест" и директорам ещё двух коммерческих структур, причастным к совершению преступления, сообщено о подозрении по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (Должностной подлог) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники и следователи проводят мероприятия для возмещения государству причиненных убытков.

Виновным может грозить до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщала "Страна", в Бердянске чиновница, по версии следствия, растратила более 4 млн гривен на ремонт спецшколы. Средства были выделены для выполнения строительных работ по Киотскому протоколу для уменьшения выбросов парниковых газов.

Напомним, что Киев получит 25 новых вагонов метро за деньги Киотского протокола.