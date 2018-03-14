Большая Палата Верховного Суда решит, может ли быть включен вкладчик в реестр вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц, если он договаривался с банков о "дроблении вкладов".

Определение о передаче дела № 826/1476/15 (К/9901/3466/18) Большой Палате было вынесено 31 января 2018 года. Спор будет рассмотрен 28 марта.

Истец не был включен в реестр, поскольку временная комиссия установила, что физические лица, которые имели значительные суммы денежных средств на текущих / депозитных счетах договаривались с сотрудниками банка о "дроблении вкладов".

По этому факту было подано заявление о совершении уголовного преступления, а сделки признаны ничтожными.

Кассационный административный суд решил передать дело на рассмотрение Большой Палаты, поскольку:

отсутствует единое правовое заключение Высшего административного суда Украины и Верховного суда Украины по применению нормы ст. 38 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (относительно оснований ничтожности сделок неплатежеспособного банка);

правовые заключения суда кассационной инстанции прямо противоречат друг другу (дела № 826/99/15, № 826/1694/15);

административные суды рассматривают большое количество подобных дел;

необходимо достичь цели Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц": защитить права и законные интересы вкладчиков банков.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ вывел с рынка банк "Хрещатик" незаконно, - Высший суд.

Также Порошенко подписал закон о Кредитном реестре НБУ.