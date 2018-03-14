Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не считает себя вправе устанавливать виновных в деле об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом в среду, 14 марта сообщает ряд западных СМИ со ссылкой на слова представителя генсека Фархана Хака, передает Интерфакс.

"Хотя генсек (Антониу Гутерриш - Прим.Ред.) не имеет полномочий определить ответственного, он решительно осуждает применение нервнопаралитического вещества или химического оружия и надеется на тщательное расследование инцидента", - сказал Хак во время брифинга.

"Использование нервнопаралитических веществ в качестве оружия при любых условиях неприемлемо, и его применение каким-либо государством является серьезным нарушением международного права", - отметил он.

Сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Москва с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. В среду она заявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьера, на разведку.

В связи с инцидентом со Скрипалем Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Заседание начнется 14 марта в 21:00 по Киеву.

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