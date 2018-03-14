В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, в котором депутаты запрещают осуществлять отключение абонентов от газа, отопления и электроэнергии за неуплату.

Информация об этом представлена на официальном ресурсе Верховной Рады. Проект постановления №8108 прошел регистрацию 12 марта. Документ предусматривает введение моратория на отключение энергоносителей и отопления должникам в зимний период (с октября по апрель). Мораторий будет действовать до 2020 года.

Однако запрет не распространяется на случаи, когда необходимо провести ремонтные и профилактические работы, ликвидировать аварию. Также можно отключить энергоносители, если появились действия непреодолимой силы.

Проект постановления предусматривает распространение запрета на отключение коммунальных услуг за долги на компании всех форм собственности. Такая информация представлена в пояснительной записке к документу.

На данный момент проект постановления проходит рассмотрение в комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

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