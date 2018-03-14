Режиссер фильма "Звездные войны: Последние джедаи" Райан Джонсон обвинил Россию в попытке повлиять на сюжет его кинокартины.

Об этом он сообщил в документальной ленте "Режиссер и джедаи", передает Filmschoolrejects.

По словам Джонсона, на ранних стадиях производства "Последних джедаев" его атаковали русские боты в Twitter. Они, якобы, хотели проконтролировать определенные части сценария.

"Это невероятно. Эти русские аккаунты совершали скоординированные действия. Сотни аккаунтов", - отметил Джонсон.

Усилия ботов были направлены на то, чтобы не допустить смерти генерала Хакса в новой трилогии. Зачем это было нужно, Джонсон сначала не понимал, но авторы заметки высказали мнение, что боты исходили из "любви к авторитарным режимам".

Генерал Хакс - командир космической базы "Старкиллер". Он руководил операцией по уничтожению Новой Республики, в результате которой погибли миллионы людей. Его роль исполнил актер Донал Глисон. Впервые персонаж появился в ленте "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы".

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