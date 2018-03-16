Верховный Суд 4 апреля рассмотрит образцовое дело по иску к управлению Пенсионного фонда о признании противоправным отказа осуществить перевод на пенсию государственного служащего.

Об этом пишет "Лига".

Определение по делу № Пз/9901/23/18 (№ 822/524/18) было вынесено 7 марта 2018 года.

Рассмотрев материалы типовых дел в сочетании с делом, по которому поступило представление о рассмотрении как образцового, коллегия судей пришла к выводу, что эти дела соответствуют признакам типовых, определенных п. 21 ч. 1 ст. 4 КАСУ.

Истица также просит обязать территориальный орган ПФУ назначить с 31 января 2018 года пенсию госслужащего в соответствии с Законом "О государственной службе" в размере 60% от заработка и осуществлять начисление и выплату пенсии государственного служащего с указанного периода.

По мнению истицы, ответчик в нарушение ст. 37 Закона о госслужбе и ст. 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» незаконно отказал ей в назначении пенсии государственного служащего, ссылаясь на тот факт, что она не достигла пенсионного возраста, определенного Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Истица считает отказ незаконным, поскольку ее право на пенсию определяется пунктом 10 Заключительных и переходных положений Закона о госслужбе.

Верховный Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства, без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе пяти судей.

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