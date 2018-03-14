В Украине создан Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий. Его работа возложена на Минсоцполитики, передает ЮрЛига.

Соответствующее положение о едином государственном реестре получателей субсидий было принято на заседании Кабмина 14 марта 2018.

Доступ к реестру будет открыт только для ведомства и местных органов социальной защиты населения - для назначения субсидий.

Ожидается, что реестр субсидиантов позволит эффективно контролировать выделенные из Госбюджета средства на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и улучшить эффективность программы субсидий.

Как сообщала "Страна", Кабмин одобрил изменения монетизации субсидий.

Теперь расчеты за квартирную плату (содержание домов, сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом и другие услуги будут осуществляться на основании информации управлений соцзащиты относительно начисленных льгот и субсидий. Средства Казначейство будет перечислять на счета в банковских учреждениях.

Напомним, как с начала апреля получить на руки деньги от монетизации субсидий.