С соратником лидера "Рух новых сил" Михаилом Саакашвили Северионом Дангадзе провели ряд следственных действий.

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в среду, передает "Украинская правда".

"За прошлую и эту неделю произошел ряд важных следственных действий с еще одним фигурантом этого дела, Северионом Дангадзе. Состоялись опознание его лицами, которые, по их утверждениям, получили от него финансовые средства на проведение протестных акций", - сказал он.

"Господин Северион вел себя очень нервно. На второй день даже несколько часов сидел с закрытым лицом. Следственные действия продолжаются", - добавил Луценко.

Как известно, 4 декабря 2017 правоохранители задержали одного из лидеров "Рух новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к олигарху Сергея Курченко, который скрывается от правоохранителей в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

Как сообщала "Страна", свидетельница по делу Дангадзе на суде заявила, что ее показания прокуроры сфальцифицировали.

Мы писали, что Дангадзе заявил, что "пленки Курченко" смонтированы из его разговора с мамой.

Ранее Сакварелидзе заявил, что их соратник Дангадзе мог стать жертвой оперативной разработки.

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