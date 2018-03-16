Несмотря на рост учетной ставки, банкиры не увеличили, а уменьшили доходность депозитов: средняя ставка в украинских банках за февраль сократилась с 11,6% до 11,4% годовых.

Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на свежий отчет НБУ.

Такое снижение не позволяет вкладчикам успевать за обесцениванием гривни, ее покупательной способности: 2017 г. наша страна закрыла с официальным индексом инфляции на уровне 13,7%.

В то же время, украинцы поверили в нацбанковские обещания по увеличению стоимости гривны и понесли ее на свои счета. Вложения физлиц в нашей банковской системе выросли за февраль на 2,6%, и достигли 239,3 млрд. грн.

Снижение депозитных ставок для населения продолжается, несмотря на рекордное повышение учетной ставки центробанка: 26 января она выросла на 1,5% годовых, до 16%. 2 марта ее подняли еще на 1%, так что вкладчики могут продолжать надеятся, что банки хотя бы с этого месяца повысят проценты по их сбережениям.

Тем более, что с заемщиками финансисты управились очень быстро. Ссылаясь на за рост учетки, кредитные ценники повышали повсеместно: средние ставки по займам для населения подняли с 29,7% до 31,6% годовых, предприятий - с 15,3% до 16% годовых.

Тем не менее, из-за удорожания жизни люди продолжали брать дорогущие гривневые кредиты: кредитный портфель физлиц в феврале вырос на 0,9%, и достиг 107,9 млрд. грн. Ну а бизнес, как и прежде, кредитовался под оборотные средства или под проверенные банками контракты: объем корпоративного кредитования увеличился на 0,8%, до 472,1 млрд. грн.

Украинские предприятия умудрялись наращивать кредитование одновременно с накоплениями на счетах: их объем в нацвалюте в прошлом месяце вырос на 0,3%, до 243,7 млрд. грн. Их, в отличии от населения, банкиры как раз простимулировали - подняли ставки по корпоративным депозитам со средних 9,6% до 10,2% годовых.

Все меньше бизнес и люди имеют дело с безналичной инвалютой. Предприятия шарахаются от нее из-за курсовых рисков: за месяц объемы валютных кредитов сократились на 0,4% (до $14,3 млрд.), депозитов - изменились в рамках погрешности (с $5,028 млрд. до $5,030 млрд.). Население же из-за кредитного запрета уменьшает свой долг по займам: кредитный портфель сократился на 0,7% (до $2,41 млрд.). Но наращивает вложения в СКВ - на 0,5% (до $8,5 млн.). Даже при мизерных ставках, которые за февраль просели в средних значениях с 2,7% до 2,6% годовых.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нацбанке объяснили, почему реальная инфляция бьет все прогнозы.

Также Нацбанк снова повысил учетную ставку - до 17%.