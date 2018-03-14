В четверг, 15 марта, в работу некоторых станций Киевского метрополитена будут внесены изменения в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Лацио" (Рим, Италия) на НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

"С 19:00 по 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход. В это время поезда будут курсировать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станции", - говорится в сообщении.

В "Киевском метрополитене" отмечают, что такие действия позволят избежать массового скопления пассажиров на платформах станций и просят прощения за временные неудобства.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Станции "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская" находятся на Оболонско-Теремковской (М2, "синей") линии метрополитена, "Дворец спорта" – на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой"), при этом "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" образуют пересадочный узел.

Суточный пассажиропоток станции "Площадь Льва Толстого" в 2017 году был 26,7 тысяч человек, "Олимпийская" – 31,2 тысяч, "Дворец спорта" – 24,5 тысяч.

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина угрожал взорвать офис фирмы игрушечной бомбой.

Ранее в Киеве приняли план мероприятий по весеннему призыву на воинскую службу.

Мы писали, что в Киеве водитель потушил загоревшийся на ходу троллейбус.