В среду, 14 марта в Украине вступил в силу запрет на любую деятельность, кроме исследовательской, на объектах подводного культурного наследия со статусом морского мемориала.

Это предусмотрено в Законе "О внесении изменений в Закон "Об охране культурного наследия» относительно предоставления объектам подводного культурного наследия статуса морского мемориала", передает ЮрЛига.

Среди прочего запрещена организация подводных экскурсий.

Морской мемориал - это объект подводного культурного наследия, место массовой гибели людей, которому предоставляется специальный статус, предусматривающий его исключительную неприкосновенность, кроме потребностей научных исследований или инвентаризации.

Перечень объектов подводного культурного наследия со статусом морского мемориала определит Кабинет Министров.

Собственность морского мемориала определяется пределами национальной юрисдикции (в исключительной (морской) экономической зоне, территориальном море и внутренних водах Украины).

Границы расположения объектов подводного культурного наследия со статусом морского мемориала определяются соответствующей научно-проектной документацией.

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