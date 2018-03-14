Представители России официально запросили у Великобритании информацию об обстоятельствах смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.

Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе российского посольства заявили, что правоохранительные органы России не располагает никакой информацией о "загадочной" смерти Глушкова. Также они сообщили, что расследование ведется британскими властями "абсолютно нетранспарентно" (не прозрачно).

"К сожалению, посольство не располагает какой-либо информацией от британских властей относительно обстоятельств смерти российского гражданина Николая Глушкова. Расследование ведется абсолютно нетранспарентно, британская сторона демонстрирует неготовность к сотрудничеству. Все это не может не вызывать сожаления. Сегодня посольство официально запросило нотой всю информацию, которой располагает британская сторона в отношении российского гражданина, смерть которого, как вы сказали, выглядит загадочной", - сообщили дипломаты.

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