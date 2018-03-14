Сегодня, 14 марта Минске участники трехсторонних переговоров по Донбассу договорились об алгоритме восстановления мобильной связи на территории так называемой "ДНР".

Об этом по итогам переговоров в Минске 14 марта сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

"Ремонт сетей будет происходить силами компании Vodafone-Украина "с участием ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", -написала она.

Олифер добавила, что украинская сторона в очередной раз озвучила требование срочно вернуть подвижной состав Укрзализныци. Это более 30 тысяч грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

Киев также настаивает на том, чтобы РФ выполнила свои обещания и повлияла на поддерживаемых Россией боевиков с целью открытия контрольно-пропускного пункта Золотое.

"По данным ООН в течение января-февраля 2018 года на Донбассе не зафиксировано ни одной смерти гражданских лиц. Однако устойчивого мира так и не обеспечено", - сообщили в Минске.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Основной причиной отсутствия связи мобильного оператора Vodafone-Украина на неподконтрольной территории Донецкой области является обесточивание оборудования.

11 января жители этой части Донбасса остались без мобильной связи Vodafone Украины. Компания была последним оператором, которая предоставляла услуги связи на неподконтрольных территориях.

Ранее "Страна" сообщала, что Vodafone начал ремонт кабеля в Луганской области. В Донецкой пока не выполнено 17 заявок.

Также в Минске представители "ДНР" гарантировали безопасность ремонтникам Vodafone.