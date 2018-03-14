Совет НАТО призвал Россию прислать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) полные данные о программе разработки отравляющих химических веществ класса "Новичок".

Об этом сообщает Медуза.

При этом в НАТО назвали отравление Сергея и Юлии Скрипалей первым случаем враждебного применения нервно-паралитического вещества на территории стран-членов альянса. Представители блока назвали атаку "явным нарушением международных норм и соглашений".

Также Совет НАТО предложил Великобритании помощь в расследовании и призвал Россию ответить на вопросы британских властей.

Секретная программа разработки отравляющих химических веществ "Новичок", как предполагается, существовала в СССР в 1970-1980-х годах. В рамках нее разрабатывалось химическое оружие, которое было намного более сильнодействующим, чем известные в то время яды.

Официально существование отравляющих химических агентов "Новичок" в арсенале СССР и России не подтверждено. О программе известно, главным образом, по рассказам одного из разработчиков этих химикатов - Вила Мирзаянова, который после развала СССР в 90-х уехал в США.

Организация по запрещению химического оружия в 2011 году отмечала, что никаких других свидетельств существования "Новичка" нет.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нервно-паралитическое вещество, разработанное в рамках программы "Новичок", использовалось для отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Скрипаль был осужден в России за шпионаж и выдан Великобритании в рамках "обмена шпионами".

Британская премьер Мэй объявила о причастности России к отравлению и дала Москве 24 часа на то, чтобы ответить на вопросы по делу Скрипалей. Российский МИД отказался это делать, заявив, что Россию даже не допустили к расследованию случившегося.

После этого Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов из страны.

"Страна" разбиралась, чем Британия погрозила России по делу Скрипаля.