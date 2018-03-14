Голливудская актриса Анджелина Джоли, похоже, начала новые романтические отношения с коллегой по актерскому цеху. Об этом пишет издание Radar Online.

В отличие от бывшего мужа Брэда Питта, который недавно заявил, что делает на год паузу в сексуальных отношениях с женщинами, Джоли начала встречаться с 33-летним актером Гарретом Хедлундом.

Фото: laineygossip.com

Как пишут СМИ, он уделяет Анджелине знаки внимания, которые ей льстят.

Пара пока что находится на начальной стадии отношений, обменивается электронными письмами и текстовыми сообщениями по несколько раз на день и планирует совместные ужины.

"От обмена электронными письмами дошло до обмена смс по несколько раз на день и планирование встречи за ужином. Гаррет делает все активные шаги", - рассказал источник, приближенный к Джоли.

Ну а Джоли приятно, что за ней ухаживает такой галантный кавалер, которого она считает "более молодой и горячей" версией Брэда Питта.

Актриса призналась друзьям, что готова к новому роману, который стал бы отличной местью ее бывшему мужу.

Поговаривают, она положила глаз на молодого актера еще во время съемок ленты "Непокоренный", режиссером которой была Джоли.

Ранее Джоли заявила, что принимает ванну в окружении детей, потому что в одиночестве испытывает пустоту.

Также мы писали, что Джоли переезжает из Лос-Анджелеса в столицу Британии - Лондон и может заняться там политикой.