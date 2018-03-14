В "Укрзализныце" запланировали до конца 2018 года установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Об этом сообщает пресс-служба государственной железнодорожной компании.

"Имеющиеся эскалаторы почти исчерпали срок своей эксплуатации. Компания уже подготовила техническое задание, в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку новых", - говорится в опубликованном сообщении.

В "УЗ" напомнили, что эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции "Киев-Пассажирский". Они работают 20 часов в сутки и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно. Во время последнего технического осмотра были сформулированы замечания относительно функционирования эскалатора, работающего на спуск. В частности, выявлен предельный износ перил цепи и их привода.

В связи с этим 28 февраля 2018 года была временно приостановлена работа одного эскалатора. Эскалатор на подъем работает.

Сейчас "Укрзализныця" принимает меры для скорейшего восстановления работы неисправного эскалатора. Планируется, что он заработает в начале апреля, а срок его эксплуатации должен быть продлен максимум до конца текущего года.

Как сообщала "Страна", лыжник из Швейцарии Фабиан Бош экстремально поднялся по эскалатору. "За 20 лет я все равно до сих пор не выяснил, как эта штука работает! Правильно ли я это делал?" - отметил он.

Напомним, что на эскалаторе метро Крещатик произошло ЧП из-за женских каблуков.