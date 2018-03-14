Министерство иностранных дел России пообещало ответить на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.

Об этом сказано на сайте министерства.

Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль МИД назвал "беспрецедентно грубой провокацией", подрывающей диалог между двумя странами.

Великобритания пошла на дальнейшее обострение отношений с Россией вместо того, чтобы завершить собственное расследование дела Скрипалей и использовать международные инструменты сотрудничества по нему, сказано в заявлении МИД.

"Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Британии призвал своих граждан к бдительности во время поездок в Россию.

Также "это очень слабый ответ". Чем Британия погрозила России по делу Скрипаля.