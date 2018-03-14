Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, по случаю Дня добровольца, "за мужество, самоотверженность и отвагу во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, 52 бойцам вручил государственные награды и отличия МВД".

Семьям же погибших защитников Украины от министра МВД передали в качестве подарка "настоящий целительный мед".

"В день украинского добровольца передал семьям погибших защитников отечества настоящий целительный мед, которой специально привезли из Львовщины, пусть он дает воодушевление и здоровье детям и родным наших героев!" - написал глава МВД в twitter.

Судя по фото в наборе кроме меда - травяной чай, цветочная пыльца, сухофрукты и свечка из воска.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Пользователи соцсетей не поняли подарок министра.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Как сообщала "Страна", в феврале Аваков получил 44 тысячи гривен зарплаты.

Ранее суд опять наложил арест на имущество Авакова-младшего по делу "о рюкзаках" .

Мы писали, что Аваков прокомментировал снос палаток на МихоМайдане "Прикрутили".