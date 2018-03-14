В среду, 14 марта в Харькове пошел обильный снегопад. В Харьковской области в ближайшие дни также прогнозируются сильный ветер и метель.

Об этом сообщает новостной портал "Город Х".

"С обеда лил дождь, а сейчас стеной метет снег", - пожаловалась харьковчанка Наталья.

Водитель Сергей отметил, что "на дорогах только подтаяло, можно проехать, и снова заметает". Также, по его словам, "под окнами такое наворотили...".

"Из-за нечищеных дорог, раскатали до грязи газон возле дома, по которому все объезжают обледеневший асфальт. А мы так думали: если региональный центр админслуг рядом - чистить будут. Не тут-то было, еще хуже теперь…", - отметил он.

Фото: gx.net.ua

"Как только снегопад в городе, так прям коллапс - домой не доехать, маршруток и троллейбусов нет. Хоть на работе оставайся", - сообщила Елена.

Видео: youtube.com/Город Х

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