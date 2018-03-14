Антикоррупционный комитет Верховной Рады сегодня опять не смог определиться с кандидатурой аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) от парламента.

Об этом рассказал "Стране" член комитета Иван Мельничук (БПП).

Причиной стало то, что ряд членов комитета покинули заседание и не было кворума, чтобы закончить рассмотрение этого вопроса. Поэтому депутаты договорились продолжить заседание Антикоррупционного комитета в сессионном зале Верховной Рады завтра, 15 марта в 12-00.



Сорвали кворум Игорь Луценко ("Батькивщина") и Владимир Парасюк (внефракционный), которые покинули заседание сразу после его открытия.

Ранее "Страна" сообщала, что кандидаты на должность аудитора НАБУ сами снялись без конкурса - Парубий.

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