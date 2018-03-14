В среду, 14 марта в Киеве в помещение акционерного общества зашел неизвестный и начал угрожать "бомбой". От потребовал от находившихся там работников покинуть помещение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Охранники сумели обезвредить 58-летнего нападавшего и вызвала полицию.

Кинологи и взрывотехники осмотрели помещение и изъяли устройство, которое задержанный принес с собой. Как сообщается, он угрожал муляжом. Его мотивы выясняются.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Лондоне закрыли аэропорт из-за найденной в Темзе бомбы. "Лондон-Сити" - аэропорт с единственной полосой, предназначенной для использования самолётов с коротким взлётом и посадкой, обслуживающий преимущественно деловые районы столицы Великобритании.

Отметим, что Турчинов намекнул на создание Украиной своей ядерной бомбы.