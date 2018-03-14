Суд оставил в силе обвинительный акт прокуратуры против экс-замгенпрокурора Украины и соратника лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили Давида Сакварелидзе в деле о "прорыве границы".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии "Рух новых сил".

Такое решение приняла судья Мостиского районного суда Львовской области на подготовительном заседании в среду.

Адвокат Сакварелидзе Валерия Коломиец ходатайствовала о возвращении обвинительного акта на доработку, поскольку его формулировка не устанавливает конкретное время, место и способ совершения преступлений, также в нем отсутствует информация о минировании пограничного пропускного пункта "Шегини". Кроме того, по ее словам, ряд фактов в акте искажены.

По словам защитницы политика, судья также проигнорировала то, что Сакварелидзе не было вручено подозрение по этому делу. "Есть уголовное производство, в рамках которого лицу не было вручено сообщение о подозрении, это нарушает Конституцию Украины и ст.3 УК. Исходя из этого, по факту, Сакварелидзе даже не начали привлекать к уголовной ответственности. Впрочем, судья решила, что возвращать обвинительный акт на доработку не нужно, и что наши аргументы недостаточны. Суд также не учел отсутствия подозрения в рамках этого уголовного дела", - отметила Коломиец.

Сам Сакварелидзе называет решение суда политическим. "Не надеюсь, что эта судья сможет выдержать давление со стороны администрации президента, но ей придется выдерживать и давление со стороны людей", - сказал он.

Давида Сакварелидзе обвиняют в четырех преступлениях: препятствовании работе пункта пропуска "Шегини" 10 сентября 2017 года, незаконном перемещении через границу Украины ряда украинских и заграничных журналистов, сопротивлении сотруднику Госпогранслужбы и воздействии на него.

Ранее "Страна" сообщала, что "Давид, я тебя хочу..." Журналистка в неглиже записала ролик в поддержку Сакварелидзе.

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