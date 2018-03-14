На военном полигоне в Черниговской области прошли огневые испытания артиллерийских боеприпасов украинского производства. Исследования характеристик боеприпасов удалось запечатлеть на видеокамеру с высоты птичьего полета. Видео размещено на YouTube-канале Государственного концерна "Укроборонпром".

Согласно сообщению, новый осколочно-фугасный снаряд предназначен для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также разрушения фортификационных сооружений и объектов.

Калибр боеприпаса - 152 мм.

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" (Киев) входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".





Боеприпас будет использоваться для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт".

Как сообщала "Страна", НАБУ расследует многомиллионную коррупцию в "Укроборонпроме". Издание Foreign Policy со ссылкой на отчет НАБУ за 2017 год отмечает, что оборонный консорциум, состоящий из примерно 130 компаний, имеет тесные связи с президентом Петром Порошенко. И проводит параллели между коррупцией в ведомстве и тем, что в это время власти Украины пытаются получить западное военное оборудование.

В отчете бюро сказано, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на 39 миллионов долларов на поставку запчастей для "Антонова", Aн-32, Минобороны Ирака.

Ранее британский эксперт раскритиковал состояние украинской армии.